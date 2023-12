Borsa: l'Europa viaggia piatta in attesa dell'inflazione Usa

Le Borse europee si appiattiscono a metà seduta mentre cresce l'attesa sull'inflazione Usa, con Wall Street che è attesa positiva. Dai prezzi al consumo dovrebbero arrivare i primi indizi sulle mosse della Fed, chiamata domani a dare i dettagli al mercato sui prossimi passi in termini di politica monetaria. Giovedì sarà poi la volta della Bce e della Bank of England.

Milano segna un marginale +0,05% con le vendite su Mps (-1,84%) e Banco Bpm sempre in testa (+1,99%) in scia al piano al 2026 mentre il ceo, Castagna ha chiuso ancora una volta all'ipotesi di M&A con Siena. Sempre toniche Amplifon (+1,5%) e Recordati (+1,1%) . Sul fronte opposto Fineco (-2%) e Tim (-1%). Volatile lo spread con il differenziale tra Btp e Bund a 178 punti e il rendimento del decennale italiano che sfiora il 4%.

Tra le altre Piazze, Parigi segna un +0,04% e Francoforte un -0,09%, nonostante l'ulteriore miglioramento a dicembre dell'indice Zew. Più convinta Londra che tiene un +0,3%.

In termini di materie prime si indebolisce il petrolio (wti -0,2% a 71,1 dollari, brent -0,3% a 75,8 dollari). Sempre sotto i 36 euro (35,6) il gas, il cui prezzo cede l'1,4%.

Fronte cambi l'euro resta in rialzo sul dollaro con cui scambia a 1,0799.



