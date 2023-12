Avvio con il segno più per le Borse europee che guardano all'inflazione Usa, attesa in giornata, ma soprattutto alle banche centrale e alle mosse per il 2024 per invertire la politica sui tassi.

Parigi segna un marginale +0,08% con il Cac 40 a 7.557 punti.

Più convinta Francoforte (+0,17% con il Dax a 16.823 punti) in attesa dell'indice Zew. Si allinea anche Londra (+0,33%, Ftse 100 a 7.507 punti).



