Bankitalia, salgono ancora i tassi sui mutui: ad ottobre al 4,72%

In ottobre i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) sono saliti al 4,72% dal 4,65% di settembre. Lo rende noto Bankitalia nella serie Banche e moneta.

In lieve calo invece il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo che si è collocato al 10,46% dal 10,52 nel mese precedente. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,92 per cento (0,86 nel mese precedente).





