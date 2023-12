Il colosso farmaceutico AstraZeneca acquisisce Icosavax, la società biotech americana che produce vaccini contro i virus respiratori per 1,1 miliardi di dollari.

Astra ha offerto 15 dollari in contanti per azione, un premio del 43% rispetto all'ultima chiusura di Borsa. ma aggiungerà fino a 5 dollari per azione se i prodotti sperimentali raggiungeranno determinati traguardi normativi e di vendita.





