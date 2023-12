Rimodulati i fondi per ponte Stretto. Giorgetti, 'niente proroga per il Superbonus'

Arriva il quarto emendamento annunciato dal governo sulla manovra. La proposta di modifica rimodula i fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto prevedendo una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032).

Le risorse risparmiate dallo Stato vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni arrivano dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1.600 dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia.

La manovra "è seria, frutto di una politica di bilancio seria, come ha detto la presidente del Consiglio". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti entrando in Aula alla Camera dove è in corso il dibattito dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. "Quindi niente proroga del Superbonus", aggiunge interpellato in merito dai cronisti.

Sono "una trentina al massimo gli emendamenti alla manovra che arriveranno entro oggi", compresi i 4 già depositati dal governo mentre tutti gli altri saranno firmati dai relatori.

A dirlo è uno dei relatori della legge di bilancio, il senatore di Forza Italia, Dario Damiani uscendo dall'ufficio di presidenza della commissione Bilancio che si è riunito per definire l'iter della manovra. Damiani ha chiarito che gli emendamenti riguarderanno più tematiche ma escludendo che ci sarà anche il superbonus, che è ancora oggetto di riflessione nella maggioranza m che è comunque stato escluso dal ministro dell'Economia.

