Piunti(Conou),rigeneriamo 98% oli lubrificanti usati

"All'inizio raccoglievamo il 20% del raccoglibile. Oggi siamo sostanzialmente al 100%. Ancora nel 2000 il 20% di quello che raccoglievamo finiva bruciato. Oggi siamo al 98% di rigenerazione: tutto l'olio che noi raccogliamo viene inviato in impianti che gli ridanno nuova vita e questo olio ricomincia di nuovo il suo percorso". Lo afferma il presidente Conou (Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati), Riccardo Piunti, ad Ansa Incontra. Il consorzio, che ha quasi 40 anni, rappresenta un modello in Europa. "Raccogliamo ogni anno - aggiunge - circa 180-190 mila tonnellate di olio usato con 60 nostre imprese concessionarie sparse un po' in tutta Italia. Queste imprese lo portano al consorzio, che funge da arbitro e vigile della priorità di rigenerazione. Quando l'olio usato arriva nelle nostre raffinerie, facciamo un controllo di qualità molto dettagliato per garantire che sia rigenerabile". Dopo che l'olio viene inviato alla rigenerazione, dalle 190 mila tonnellate raccolte ne vengono derivate 120 mila di basi lubrificanti utilizzabili per fare ancora olio da immettere sul mercato. Un prodotto, spiega Piunti, "di qualità assolutamente equivalente a quella dell'olio vergine. Questo è molto importante perché questo tema della qualità in uscita è un po' una delle nostre chiavi di successo. Quando si fa un prodotto di serie B nessuno lo vuole. In Europa si è tentato di rigenerare un po' alla buona. Quello che accade oggi in Europa è che oltre quasi il 50% dell'olio viene bruciato, che è una cosa impensabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA