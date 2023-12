Ex Ilva: Uilm, il 20 risposte o non staremo fermi

Il 20 il Governo ci deve dire quale è la proposta che hanno per salvaguardare 20mila posti di lavoro, l'ambiente e la produzione dell'acciaio. Non possono continuare a prendere tempo". Lo dice il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, nel corso della Conferenza stampa accanto a palazzo Chigi sulla situazione dell'ex Ilva. "Chi fa politica - ha sottolineato - deve assumersi i problemi. Per noi il problema è semplice c'è un bilancio fallimentare di questo Gruppo. Non c'è stato un anno senza l'utilizzo della cassa integrazione, non c'è il livello minimo di produzione, sei milioni di tonnellate. E' una gestione fallimentare Chiedono di mettere ancora risorse pubbliche. Bisognerebbe chiedere una interruzione del contratto per inadempienza contrattuale, non hanno rispettato una condizione. Il socio privato deve andare via o almeno restare in minoranza. Lo Stato deve assumere la maggioranza. Ogni giorno che passa la situazione è più complicata. C'è una situazione disastrosa che non sopportiamo più, i lavoratori non sopportano più". Se il 20 ci saranno notizie negative noi non staremo fermi. La crisi finora è stata gestita con i piedi".



