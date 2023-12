Borsa: gli indici in Europa ritracciano, bene Parigi +0,14%

Gli indici delle Borse in Europa, arrivati settimana scorsa al punto più alto da febbraio 2022, ritracciano all'inizio di una settimana densa di impegni da parte della banca centrale e in attesa dei dati sull'inflazione Usa.

Londra cede lo 0,61%, con i titoli minerari in calo trainati dal prezzo del ferro in ribasso a causa dei dati deludenti provenienti dalla Cina. Parigi sale dello 0,14%, sostenuta da Vivendi (+1,75%) che corre sulle attese per la vendita di See Ticket, il rivenditore di biglietti. Francoforte è invariata (-0,02%) e Milano cede lo 0,13 per cento.



