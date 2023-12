Rimbalzano le Borse in Asia, anche le cinesi che avevano iniziato la seduta in calo e gli operatori scommettono che in manovra ci siano i fondi statali. Shanghai ha chiuso in rialzo dello 0,74% e Shenzhen dello 0,95%, Hong Kong che era arrivata a perdere il 3% ora ha dimezzato il calo all'1,17 per cento.

Tokyo ha guadagnato l'1,5% in scia all'ottimismo infuso dai mercati Usa e in attesa dei dati sull'inflazione americana.





