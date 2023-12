Cop28, Al Jaber: 'Il fallimento non è un'opzione'

"Il fallimento o la mancanza di contenuti non è un'opzione". Così il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber ai giornalisti fornendo un aggiornamento sullo stato dei negoziati che "stanno facendo buoni progressi", ha aggiunto, rispetto a ieri sera in cui si era lamentato che non procedevano abbastanza celermente.

"Voglio che ciascuno sia pronto ad accettare compromessi", ha detto Al Jaber in conferenza stampa. "Nessuno - ha aggiunto - deve arrivare con un testo già preparato. Tutti devono essere ascoltati".

