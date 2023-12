Borsa: Asia volatile, lo yen forte frena Tokyo

La volatilità predomina in Asia e le Borse oscillano fino a chiudersi in modo contrastato. Il rally dei tecnologici spinge Singapore (+1%) e fa bene a Seul (+1,03%) ma lo yen forte sul dollaro, ai massimi da quasi un anno, frena Tokyo che chiude in calo dell'1,68 per cento. Il mercato scommette che la Banca del Giappone ponga fine ai tassi d'interesse negativi già questo mese.

Intanto i futures sugli indici europei sono in rialzo. Il mercato guarda alla riunione del Consiglio Affari economici e finanziari (Ecofin) prevista oggi a Bruxelles per cercare un accordo sulla proposta di riforma del quadro di governance economica.



