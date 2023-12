Slitta ok a bilancio, Germania verso l'esercizio provvisorio

Il bilancio federale tedesco per il 2024 non potrà più essere approvato come previsto entro la fine dell'anno. Si va dunque al famigerato esercizio provvisorio. L'impossibilità dell'ok è stata comunicata per sms ai deputati del suo gruppo Katja Mast, la segretaria parlamentare della Spd, il partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz, come riportano vari media tedeschi. Si tratta di un effetto della sentenza della corte costituzionale tedesca che il mese scorso ha dichiarato illegittimo un trasferimento di crediti fra due fondi fuori bilancio.

I leader della coalizione cercano di tappare un buco di 17 miliardi di euro creato, tra l'altro, dalla sentenza della massima corte tedesca che ha dichiarato nullo un passaggio di 60 miliardi da un fondo anti-covid a uno per la protezione modernizzazione dell'economia.

Il governo aveva previsto di approvare il bilancio 2024 in aula prima di Natale ma ormai la conclusione dei lavori può avvenire solo in Commissione Bilancio, facendo slittare il varo prevedibilmente a gennaio, prevede la Faz. Per qualche giorno o settimana dunque si dovrebbe andare in esercizio provvisorio che consente solo le spese necessarie al mantenimento dell'amministrazione e all'adempimento degli obblighi di legge.

Il Ministero delle Finanze può sempre autorizzare i dicasteri a utilizzare ogni mese una percentuale dei fondi del progetto di bilancio non ancora adottato. Questa procedura è già stata seguita in passato in genere dopo le elezioni federali, se il nuovo governo non è in grado di redigere il proprio bilancio nel breve lasso di tempo che intercorre tra la formazione della coalizione e la fine dell'anno, ricorda il sito.

