Scalable Capital, nuovo finanzimento azionario da 60 milioni

La piattaforma di investimento digitale Scalable Capital ha annunciato oggi un nuovo finanziamento azionario da 60 milioni di euro. L'operazione, rileva una nota, è stata guidata dalla società europea di venture capital Balderton Capital con la partecipazione del nuovo fondo growth di HV Capital e di altri investitori già presenti nel capitale che " hanno riconfermato così il loro forte sostegno alla missione di Scalable Capital di consentire democraticamente a chiunque di diventare investitore". Il finanziamento sarà utilizzato per garantire un'ulteriore crescita capitalizzando sulla posizione raggiunta da Scalable Capital "come leader di soluzioni di investimento facili ed economicamente vantaggiose per i risparmiatori".

Dal 2014, Scalable Capital offre ai risparmiatori privati un accesso semplice e conveniente agli investimenti. L'offerta è iniziata con un servizio di gestione patrimoniale digitale e nel 2020 si è espansa aggiungendo un'offerta di intermediazione completa per investire nei mercati finanziari. Negli ultimi due anni Scalable Capital ha lanciato il suo servizio di intermediazione in Austria, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi.



