Meno criptovalute nel portafoglio degli italiani. Secondo i dati diffusi da Oam, l'organismo di agenti e mediatori, nel terzo trimestre gli oltre 1,1 milioni di clienti che operano nel nostro paese registravano un calo del controvalore delle cripto del 32%, rispetto al trimestre precedente, a 911,76 milioni di euro. Si tratta, spiega l'Oam, per la quasi totalità di persone fisiche, con una media di portafoglio pari a 820 in controvalore in euro.



