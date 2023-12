Le Maire, 'su Patto intesa al 90%, investimenti linea rossa'

"La Francia ha compiuto tutti i passi necessari nei confronti della Germania per raggiungere un compromesso, siamo d'accordo al 90%". Lo ha detto sulla riforma del Patto di stabilità il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire in un briefing con la stampa prima dell'avvio delle trattative a Bruxelles, segnalando di non volere regole che possano impedire la possibilità di fare investimenti rischiando di frenare la crescita:"questo principio è una linea rossa assoluta", ha detto.

Il ministro si è anche detto contrario alle ipotesi sul tavolo riguardo all'entità di rientro del deficit in caso di una procedura per deficit eccessivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA