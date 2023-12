Istat, a ottobre vendite +0,4% sul mese, +0,3% su anno

A ottobre le vendite al dettaglio crescono dello 0,4% su settembre in valore e dello 0,3% in volume. Per quanto riguarda i volumi si tratta del primo mese di crescita dallo scorso maggio. Lo rileva l'Istat sottolineando che su base tendenziale si registra un aumento dello 0,3% in valore e un calo del 4% in volume. Su base congiunturale sono in aumento le vendite dei beni alimentari (+0,6% sia in valore sia in volume) come pure, marginalmente, quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,2% e +0,1%).

Nei primi 10 mesi dell'anno le vendite al dettaglio in valore crescono nel complesso del 3,4% con la grande distribuzione che registra un +5,9%. All'interno della grande distribuzione i discount alimentari registrano un aumento delle vendite dell'8,7%.



