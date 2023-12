Borsa: Milano debole con le banche, sale Enel

La Borsa di Milano (+0,02%) prosegue poco mossa, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari, complice anche il clima di festività, procedono in flessione le banche mentre si mettono in mostra Recordati (+1%) e Enel (+0,5%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 174 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,96%.

In fondo al listino principale Stm (-1%). Tra le banche sono in calo Banco Bpm (-0,9%), in attesa del nuovo piano, Mps (+0,6%), dopo i sostenuti rialzi delle precedenti sedute, Bper (-0,3%) e Intesa (-0,2%), mentre è in controtendenza Unicredit (+0,1%). Seduta debole anche Tim (-0,3%), alle prese con le vicende legate alla vendita della rete. Scendono Nexi (-0,7%) e Unipol (-0,6%).

In ordine sparso l'energia mentre si guarda all'andamento del prezzo del petrolio. Eni (-0,2%), Saipem (+0,5%), piatta Tenaris (-0,02%). Con il prezzo del gas in calo sono in rialzo le utility con A2a (+0,5%) ed Hera (+0,1%). Salgono anche Stellantis (+0,6%) e Ferrari (+0,3%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA