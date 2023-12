Borse europee fiacche in avvio di seduta, in scia con la chiusura negativa di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori concentrano la loro attenzione sulle mosse delle banche centrali e sono pronti a scommettere su un taglio dei tassi a partire dal 2024. Sullo sfondo i timori di un ulteriore rallentamento della crescita economica globale.

Apertura debole per Londra (-0,37%), Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,15%).



