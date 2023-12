Bnl, 'Marco Tarantola nominato nuovo ad di Findomestic'

Marco Tarantola, direttore Generale di Bnl Bnp Paribas dal 2022, è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Findomestic. Lo informa il gruppo bancario secondo cui la nomina diverrà effettiva il primo febbraio 2024. Tarantola entrerà, inoltre, nel Comex di Bnp Paribas Personal Finance. Ruxandra Valcu, attualmente direttrice generale di Ifitalia, è stata nominata chief commercial officer di Bnl Bnp Paribas, entrando allo stesso tempo nel Comex della Banca.

Contestualmente Gilles Zeitoun, al termine del suo mandato come amministratore delegato e direttore generale di Findomestic, sarà nominato direttore generale aggiunto di Bnp Paribas Personal Finance, incaricato della supervisione dei paesi, tra cui quelli dell'area Euro in cui opera il gruppo, il Regno Unito e i Paesi Nordici.

"Queste novità organizzative confermano la forte vitalità del nostro gruppo nel generare anche importanti opportunità manageriali" - ha dichiarato Elena Goitini, ad di Bnl e responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia. "La lunga esperienza di Marco Tarantola in Bnl, con crescenti ruoli al vertice della banca, potrà essere una leva di ulteriore slancio per il business del credito al consumo e per accrescere le sinergie tra le diverse società Bnp Paribas attive in Italia.

Sono lieta, inoltre, che Ruxandra Valcu sia stata individuata per guidare la rete commerciale della Banca, dove ha svolto numerosi incarichi sia in Direzione Generale sia a livello locale. Ringrazio Gilles Zeitoun per la proficua collaborazione e per il significativo contributo dato in Findomestic, con i miei migliori auguri per il futuro incarico".

Infine, i cambiamenti in corso prevedono che Chiara Bracci - manager di consolidata esperienza in ambito corporate, oggi Vice Direttrice Generale di Ifitalia - possa succedere a Ruxandra Valcu quale nuova direttrice generale della società di factoring.



