Bloomberg,mercato scommette su anticipo taglio dei tassi Bce

Il mercato sta scommettendo su un anticipo del taglio dei tassi, da parte della Bce, visto il calare dell'inflazione, l'economia stagnante e un diverso atteggiamento degli stessi 'falchi' della banca centrale.

Secondo quanto riporta la Bloomberg le aspettative sono ora per un primo taglio già a marzo dell'anno prossimo (in precedenza si ipotizzava giugno o aprile). L'obiettivo è ora fissato al 2,5% alla fine del 2024 contro il 3% del consensus più diffuso la settimana scorsa.

La prossima riunione della Bce è fissata per il prossimo 14 dicembre dove la presidente Lagarde aggiornerà le previsioni su inflazione e crescita con un orizzonte peraltro di più lungo termine rispetto a quelle fornite nel corso dell'anno.

L'attenzione sarà anche ai messaggi che la Lagarde darà al mercato e alle sue aspettative di riduzione dei tassi.



