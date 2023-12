Agenzia Entrate, -10,4% compravendite case nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre del 2023, per il settore residenziale si registra ancora una riduzione dei volumi di scambio, protraendo il calo delle compravendite in corso da inizio anno. Lo scrive l'Agenzia delle Entrate spiegando che sul mercato nazionale "sono state compravendute 157 mila abitazioni, circa 18 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2022" (-10,4%).

I volumi di scambio delle abitazioni mostrano un calo accentuato diffusa nel paese,. Firenze e Roma tra le città mostrano i cali tendenziali maggiori, -17,9% e -13% rispettivamente. Solo il 41% circa è stato acquistato ricorrendo a un mutuo ipotecario (50% l'anno scorso).



