Scalable Capital, 'fintech avvicina giovani al risparmio'

"L'industria fintech, con soluzioni semplici, flessibili e democratiche dà prova di saper avvicinare con più efficacia il pubblico giovane a strategie di investimento diversificate, responsabili e intelligenti". Lo afferma Alessandro Saldutti, Country Manager Scalable Capital Italia commentando la ricerca commissionata ad Appinio su un campione di 6.000 persone (non clienti) equamente distribuite in 6 paesi europei in cui Scalable Capital opera: Italia, Germania, Austria, Francia, Spagna e Olanda.

"A meritare una riflessione particolare è la propensione verso gli Etf che, per caratteristiche di prodotto, semplicità, trasparenza, flessibilità e abbattimento del rischio, sono comunemente annoverati tra le opzioni di investimento più interessanti e innovative degli ultimi decenni. Stando a quanto dichiarato dai rispondenti del campione italiano, sono i più giovani ad apprezzare sempre di più queste caratteristiche: nella fascia d'età 25-34 anni la percentuale di coloro che investono è del 14,9%, il doppio della media considerando le altre fasce d'età".

In media, attualmente il 5,1% degli italiani investe in questo strumento, contro una media europea più che doppia con il 10,3%. È interessante notare che in Germania, invece, per quanto riguarda lo stesso investimento in Etf, la percentuale della stessa fascia d'età 25-34 raggiunge il 42%. Si tratta di un dato che conferma quanto le piattaforme di investimento digitali siano state e siano in grado di avvicinare un pubblico giovane a strumenti molto sofisticati con la semplicità, la convenienza e la flessibilità di cui questa fascia di età ha oggi bisogno, anche per le risorse più limitate da investire".



