Revolut,'puntiamo a 2 milioni di clienti in Italia nel 2024'

Revolut punta ad arrivare a 2 milioni di clienti in Italia entro la prima metà del 2024 e a offrire ai propri correntisti l' Iban italiano (attualmente il conto ha le coordinate della Lituania). Come spiega in una intervista all'ANSA il nuovo Head of Branch e Head of Lending per l'Italia, Maurizio Talarico, la "la nostra strategia è quella di diventare il conto principale dei clienti, quello dove accreditare lo stipendio e pagare le bollette o il PagoPa oltre a poter utilizzare i servizi per cui siamo conosciuti come il cambiavalute. Potranno disporre inoltre di nuovi servizi che lanceremo quali i prestiti personali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA