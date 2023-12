Assemblea AdI su futuro ex Ilva resta aperta, rinvio a 11/12

Ancora nulla di fatto dopo l'assemblea di Acciaierie d'Italia che resta aperta e sarebbe aggiornata all'11 dicembre, secondo quanto si apprende.

Il futuro dell'ex Ilva di Taranto resta appeso alla speranza che si sblocchi qualcosa e si trovi un soluzione per reperire le risorse che servono per mandare avanti lo stabilimento.

Continua il braccio di ferro tra il socio privato Arcelor Mittal, che avrebbe presentato una memoria, e il socio pubblico Invitalia. I sindacati, in sciopero, invocano l'intervento del governo per salvare la più grande acciaieria d'Europa.



