Reynders, esame Ita-Lufthansa il più velocemente possibile

Sul dossier Ita e Lufthansa "ora abbiamo ricevuto la notifica quindi stiamo entrando in una fase ufficiale". "So che si tratta di un fascicolo importante: cercheremo di andare il più velocemente possibile".

Lo ha detto Didier Reynders, commissario Ue per la Concorrenza, in incontro stampa. Reynders non ha commentato le indiscrezioni sulle sovrapposizioni nelle attività di Ita e Lufthansa, in particolare sulle rotte dall'Italia. "Ovviamente stiamo valutando le possibili sovrapposizioni nelle diverse rotte e la situazione in diversi aeroporti come si è visto in passato" in casi simili. "Ma lo discuteremo con le compagnie coinvolte".





