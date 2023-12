Landini, 'precettazione scioperi è logica autoritaria'

Le parole di Matteo Salvini "in realtà mascherano un attacco al diritto di sciopero. Nel nostro Paese è la Costituzione che lo garantisce. Lo sciopero non è un diritto delle organizzazioni sindacali o di qualche sindacalista, è un diritto delle persone".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini rispondendo ai cronisti a Bruxelles. "In Italia esiste una legge voluta dal sindacato, che da altri parti in Ue non esiste, in cui noi abbiamo accettato di regolamentare lo sciopero nei settori pubblici", ha spiegato Landini secondo cui la precettazione "è inaccettabile, ed è una logica autoritaria e anti-democratica".

"I sindacati di base di sinistra - aveva detto oggi il vicepremier e ministro Matteo Salvini - hanno indetto un nuovo sciopero di 24 ore per venerdi 15 dicembre. Lo dico prima: io tutelo il diritto allo sciopero perché è un diritto costituzionale. Però ho anche il dovere di garantire il diritto ad andare a lavoro degli italiani che non possono rimanere a piedi. Se porti sul tavolo uno sciopero di 24 ore allora no, per 24 ore non hai diritto di fermare il Paese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA