Istat, Pil Italia +0,7% nel 2023, stesso ritmo nel 2024

Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2023 sia nel 2024, in rallentamento rispetto al +3,7% del 2022. Lo stima l'Istat nel rapporto sulle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2023-2024'. Quest'anno la crescita sarà trainata dalla domanda interna "che, al netto delle scorte, contribuirebbe positivamente per 0,8 punti percentuali, mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto lievemente negativo (-0,1 punti percentuali)". La fase espansiva dell'economia proseguirà a un ritmo analogo nel 2024, sostenuta anche in questo caso "interamente dal contributo della domanda interna", spiega l'Istat.

Nella Nadef di ottobre era prevista una crescita dello 0,8% quest'anno e dell'1,2% l'anno prossimo.



