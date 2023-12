Gozzi (Federacciai),'su energia resta criticità per imprese'

"Dopo che il Dl Energia è stato un importante passo verso l'industria energivora italiana, dobbiamo purtroppo evidenziare una nuova criticità che rischia di colpire la competitività delle imprese italiane. Rispetto ai competitor europei, che hanno adottato provvedimenti di orizzonti pluriennali, l'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha optato per regole sull'interrompibilità dell'energia basate su aste annuali".

Lo afferma il presidente di Federacciai Antonio Gozzi in una dichiarazione secondo cui "questo fatto rischia di compromettere la programmazione delle imprese, in termini di investimenti e di sviluppi futuri. Nonostante il fatto che l'autorità sia stata sensibilizzata, il richiamo è stato totalmente inascoltato, e invece di calarsi nella realtà, ha seguito una modellistica astratta, non tenendo conto delle esigenze delle imprese".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA