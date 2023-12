Cop28, Italia aderisce a dichiarazione d'intenti su idrogeno

"L'Italia conferma l'impegno nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 coniugando sicurezza energetica, diversificazione e il ruolo strategico dell'idrogeno rinnovabile e low carbon". Lo afferma il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava nel corso della Tavola Rotonda di Alto Livello sull'idrogeno, in corso a Dubai nell'ambito della Cop28, in occasione della quale l'Italia ha aderito alla Dichiarazione d'Intenti per raggiungere uno standard globale sugli schemi di certificazione dell'idrogeno.

"Nel Pnrr l'Italia ha investito oltre 3 miliardi di euro - ha ricordato il viceministro - per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori dell'industria e dei trasporti, anche attraverso la creazione delle hydrogen valleys. Tali iniziative, assieme al progetto South2Corridor, contribuiranno a rafforzare la posizione strategica dell'Italia come hub energetico per l'Europa e il Mediterraneo".



