Borsa: Milano sale a 30mila punti (+0,25%), sprint di Pirelli

Gira in positivo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,25% a 30mila punti, inseguita ormai da diverse sedute.

In rialzo a 175,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 8,4 punti al 4,03 % e quello tedesco di 6,8 punti al 2,28%.

Sugli scudi Pirelli (+3,68%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Ubs. Seguono Mps (+1,07%), Stm (+0,89%), Eni (+0,8%), Saipem +0,58%) Iveco (+0,66%) e Cnh (+0,55%). Contrastate Intesa (+0,46%), Banco Bpm (-0,9%), Bper (-0,73%) e Unicredit (-0,28%).

Proseguono le prese di beneficio su Leonardo (-1,49%) e Amplifon (-1,32%) dopo i recenti rialzi. In calo Tim (-0,75%), poco mosse Poste (-0,16%) e Stellantis (-0,12%)



