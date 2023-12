Borsa: Milano agguanta i 30 mila punti, sprint di Pirelli

La Borsa di Milano raggiunge, dopo averli sfiorati più volte, i 30mila punti e consolida il rialzo dell'anno chiudendo la seconda seduta della settimana con un +0,56 per cento. A dare lo sprint è Pirelli(+4,9%) con la raccomandazione d'acquisto di Ubs. Segue Iveco (+3,04%) che ha ceduto a Hedin Mobility Group le attività di distribuzione e vendita al dettaglio nei paesi del nord Europa. Ben comprate anche Ferrari (+2,57%) e i farmaceutici Diasorin (+2,37%) e Recordati (+1,5%). Maglia nera per Leonardo (-1,59%) e Nexi (-1,3%). Cedenti le banche con Bper (-0,5%) e Banco Bpm (-0,2%) mentre termina controcorrente Mps (+1,6%) sempre sotto i riflettori per un possibile risiko nel settore.



