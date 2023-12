Italia Solare, 'il dl sulle aree idonee è una battuta d'arresto'

"Il decreto aree idonee è una battuta d'arresto allo sviluppo delle rinnovabili, ostacola anziché semplificare". Lo sottolinea l'associazione Italia Solare chiedendo "una rapida conclusione del processo di individuazione delle aree e che queste siano chiare e davvero efficaci".

In occasione del proprio Forum 2023 Italia Solare ha lanciato una serie di proposte alle istituzioni per il settore fotovoltaico: dal mercato elettrico alla semplificazione, passando per incentivi e meccanismi di sostegno. Per l'associazione occorre "salvaguardare l'idoneità delle aree già classificate e che gli impianti in aree agricole, classificate come idonee, abbiano diritto di accesso a tutti i meccanismi di sostegno indipendentemente dal tipo di impianto".

Relativamente al mercato elettrico l'associazione chiede di "superare il prezzo unico nazionale, per trasferire ai consumatori delle aree a elevata concentrazione di impianti fotovoltaici i benefici di prezzi più contenuti e stabili".

Focus poi sulla semplificazione. Per Italia Solare è "prioritario definire un quadro organico e omogeneo per le procedure autorizzative, ambientali e paesaggistiche". Misure di sostegno sono invece "necessarie per le infrastrutture di rete e di accumulo, insieme ad aiuti per alcune categorie di utenti del fotovoltaico o di consumatori". Tra le richieste più specifiche anche il "potenziamento delle detrazioni fiscali per gli impianti fino a 20 kW asserviti a utenze familiari".



