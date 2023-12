Colognesi (Bat), 'dal tabacco in Italia 14 miliardi di gettito'

"L'industria del tabacco e dei prodotti di nuova generazione garantisce ogni anno, tra accise e Iva, circa 14 miliardi di entrate allo Stato. Il contrabbando in Italia è un fenomeno in calo, negli ultimi anni registriamo circa un 3% di incidenza all'interno del mercato italiano.

Parliamo comunque di centinaia di milioni all'anno che vengono sottratti all'erario".

Lo ha dichiarato il responsabile relazioni esterne di British American Tobacco Italia, Massimiliano Colognesi, durante un Ansa Incontra sui rischi e le opportunità del mondo digitale e i prodotti del tabacco tradizionale e di nuova generazione.

"Contro questo fenomeno l'industria non può farcela da sola.

C'è un altro tema importante: l'enforcement della normativa. Chi di dovere - ha spiegato Colognesi - deve riuscire a monitorare avendo gli strumenti per poter intervenire. Deve essere uno sforzo che unisce il pubblico con il privato. Noi abbiamo iniziato a mappare e monitorare i siti online che vendono prodotti contraffatti, segnalandoli alle autorità competenti, così da poter intervenire e bloccare il commercio su queste piattaforme. E' un fenomeno massiccio ed è molto facile aprire un nuovo sito per ripartire. Serve una attività continua e uno sforzo sempre crescente".

"Serve poi - ha aggiunto - una fiscalità equilibrata, che contemperi le esigenze della salute pubblica e un cambiamento del mercato che è passato in pochi anni da prodotti tradizionali a prodotti di nuova generazione. In Italia, che ha mantenuto una fiscalità equilibrata negli anni, il contrabbando è un fenomeno mitigato e in leggero calo. Ma in altri paesi come la Francia, che negli ultimi anni ha avuto una politica di incrementi di fiscalità importanti, si è passato da un 3% di contrabbando fino anche al 20%".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA