Bri, 'Pmi più vulnerabili se tassi restano alti'

Nei prossimi anni, se i tassi resteranno agli attuali livelli, le imprese in Europa e Stati Uniti dovranno rifinanziare in maniera più onerosa il debito contratto negli anni di tassi a zero, dopo aver utilizzato la liquidità accumulata e le Pmi saranno le più vulnerabili nell'affrontare i maggiori costi. E' quanto emerge dal rapporto trimestrale della Bri, la banca dei regolamenti internazionale di Basilea che prevede "possibili tensioni nel mercato dei crediti" nei prossimi anni. L'ondata di richiesta di rifinanziamenti potrebbe poi allargare gli spread sui crediti ed aumentare ulteriormente i costi per le aziende ma già con i tassi attuali i costi sarebbero elevati per alcune imprese diminuendo la redditività.



