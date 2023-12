Borsa: Milano poco sotto la parità, brilla Mps, giù Interpump

In mancanza di veri spunti la Borsa di Milano termina poco sotto la parità (Ftse Mib -0,05%) una seduta giocata in gran parte in leggera crescita senza che la debolezza di Wall Street abbia inciso sulla pausa che sembrano essersi presi un po' tutti i listini europei.

A Piazza Affari si è messa ancora in luce Mps (+3,73%) seguita da Recordati (+2,33%) e da Nexi (+1,95%) mentre la migliore fuori dal podio è stata Intesa (+1,09%).

In fondo al paniere principale è scivolata Interpump (-2,33%).

Male poi i petroliferi Saipem (-2,16%) ed Eni (-1,9%) anche per le quotazioni del greggio in calo.



