Borsa: Hong Kong apre a +0,53%, focus su udienza Evergrande

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo in scia con l'andamento positivo segnato venerdì da Wall Street e in attesa della ripresa odierna delle udienze che nell'ex colonia britannica dovrà decidere sul futuro di Evergrande, a partire dall'ipotesi di liquidazione: l'indice Hang Seng sale dello 0,53%, a 16.919,08 punti. Il Composite di Shanghai aumenta nelle prime battute dello 0,05% a 3.033,30, mentre quello di Shenzhen segna una frenata dello 0,28% a quota 1.882,65.



