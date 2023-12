Borsa: Europa poco mossa dopo avvio Wall Street, Milano +0,1%

La seduta prosegue contrastata sulle Borse europee senza direzione dopo l'avvio debole di Wall Street e in mancanza fiora di indicazioni utili sui tassi dalla presidente della Bce Christine Lagarde. Parigi cede lo 0,29%, Londra lo 0,27% mentre Francoforte è poco sopra la parità (+0,06%) come Milano (+0,10%). A Piazza Affari Eni e Saipem sono le peggiori (entrambe -1,6%) in linea con il calo del greggio. Continuano invece gli acquisti su Mps (+4,2%), la migliore nel paniere principale, seguita da Nexi (+2,26%).





