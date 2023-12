Abi 'banche impegnate su sviluppo in sinergia con pubblico'

"Le banche svolgono un importante ruolo nella trasmissione dei finanziamenti promossi dalle banche di sviluppo verso i cittadini e le imprese. Una sinergia che Abi intende valorizzare in occasione della giornata internazionale dedicata alle banche multilaterali e di sviluppo e alle banche in generale, con l'obiettivo di sostenere questo impegno che vede pubblico e privato collaborare per generare investimenti e così concorrere insieme allo sviluppo economico, sociale e ambientale." E' quanto si legge in una nota dell'associazione bancaria che ricorda come "le banche contribuiscono alle iniziative delle istituzioni finanziarie di sviluppo, fornendo supporto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile".

"Istituita dalle Nazioni Unite nel 2019, la giornata internazionale delle banche, che si celebra oggi in riconoscimento del ruolo svolto nel finanziamento dello sviluppo sostenibile in primo luogo dalle banche multilaterali di sviluppo, mette al centro la funzione svolta non solo dagli istituti internazionali, ma anche nazionali e regionali. Alle iniziative realizzate in collaborazione con le banche di sviluppo, il mondo bancario affianca quelle che sviluppa in autonomia o anche in raccordo con le istituzioni e con le rappresentanze di categoria. A supporto di cittadini, famiglie e imprese e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".

Fra le diverse iniziative in campo l'Abi elenca gli accordi e la collaborazione con la Bei, Cdp il Fondo di garanzia per la prima Casa e il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Inoiltre l'iniziativa Abi per affrontare l'incremento delle rate dei mutui a tasso variabile; la moratoria dei finanziamenti per le famiglie e le imprese danneggiate dall'alluvione dell'Emilia-Romagna in attuazione del Dl Alluvione; le iniziative per la sicurezza dei clienti in banca e per il contrasto alle frodi in collaborazione anche con Banca d'Italia, Ivass, Polizia di Stato, CertFin, Ossif e AbiLab; le iniziative per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. A ciò si aggiunge l'impegno di Abi e delle banche per promuovere educazione finanziaria.



