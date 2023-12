Fabi, primo integrativo in Ccb, interessa 11.500 lavoratori

Il primo contratto integrativo per il gruppo bancario Ccb (Cassa Centrale Banca) sottoscritto dopo un "lungo percorso negoziale" interesserà 11.500 lavoratori delle Bcc (banche di credito cooperativo) e introduce "tutele importanti per tutti". Lo afferma Domenico Mazzucchi, coordinatore Fabi per il gruppo, secondo il quale il contratto dà "risposte importanti sulla mobilità territoriale, sul welfare e sulla valorizzazione delle professionalità". "Sono contento - sottolinea il sindacalista - perché è prevalso nella delegazione datoriale, in primis l'amministratore delegato, il buon senso e l'attenzione ai collaboratori". "Il lavoro non è finito", precisa Mazzucchi spiegando che "nei prossimi mesi apriremo un tavolo di lavoro sulla professionalità per definire ulteriori profili professionali". "Ora - conclude - la parola passa alle assemblee dei lavoratori per l'illustrazione e l'approvazione" del verbale di accordo,



