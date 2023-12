Sospesa la sentenza del Tar sui cartelli dei carburanti

Tornano, almeno per il momento, i cartelli con i prezzi medi dei carburanti. Il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto ministeriale sull'obbligo di esposizione da parte dei benzinai accogliendo l'istanza cautelare presentata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. E' stato ritenuto necessario "un più approfondito esame" da svolgere nella sede di merito e fissata per la discussione l'udienza pubblica del 8 febbraio 2024.

Nella decisione del Consiglio di Stato si legge che nella valutazione comparativa degli interessi in funzione delle rispettive esigenze cautelari appare prevalente "quello del mantenimento dello stato delle cose". La sentenza del Tar aveva accolto, in primo grado, il ricorso presentato da Fegica (Federazione Gestori Impianti Carburanti) e Affini, Figisc (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti) e di alcuni gestori di pompe di benzina e annullato il decreto ministeriale per l'assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato.





