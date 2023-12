Fincantieri definisce termini per acquisizione Remazel

Fincantieri S.p.A. ha definito i principali termini e condizioni per l'acquisto da Advanced Technology Industrial Group S.A. della totalità delle azioni di Remazel Engineering S.p.A.. Scopo dell'acquisizione è accelerare la crescita delle competenze tecnologiche, ingegneristiche e realizzative nei settori offshore e subsea.

L'operazione consente a Fincantieri di acquisire capacità altamente specializzate nella progettazione e fornitura di top side equipment all'avanguardia accrescendo il proprio ruolo di partner dei principali operatori internazionali nell'ambito del marine and subsea energy. Remazel, infatti, è focalizzata in particolare nella progettazione e fornitura di sistemi ad alta complessità per movimentazione, sollevamento e ancoraggio, a soluzioni di lancio e recupero per mezzi underwater, particolarmente utilizzati nell'ambito dei settori coinvolti nell'Energy Transition del segmento Offshore, oltre che nella produzione di componenti critici per Turbine a Gas.

Remazel è una società italiana leader globale con sede principale a Chiuduno (Bergamo), sedi operative a Trieste, in Cina e Brasile e con esperienza ultra-trentennale nel settore, ha registrato nel 2022 ricavi per oltre 100 milioni di euro, con oltre 160 dipendenti altamente qualificati localizzati principalmente in Italia. L'accordo dovrebbe essere perfezionato entro fine anno, e prevedrà un corrispettivo basato su un enterprise value di 78 milioni , soggetto al closing, previsto nel corso del primo quarter del 2024, ad aggiustamenti tipici per una operazione di questo tipo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA