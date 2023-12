Cdp, Moody's migliora ancora la valutazione Esg

"Migliora per il secondo anno consecutivo la performance ESG (Environmental, Social e Governance) di Cassa Depositi e Prestiti". Lo si legge in una nota secondo cui "in base all'ultimo Edg Assessment rilasciato da Moody's Analytics, Cdp ha ricevuto complessivamente un punteggio "Advanced" pari a 70/100 nel 2023, con un ulteriore incremento di tre punti rispetto al 2022.

L'incremento del punteggio Esg di Cdp è stato ottenuto grazie al miglioramento della performance sia sul fronte ambientale (da 63/100 nel 2022 a 71/100 nel 2023) sia su quello della governance (da 62/100 a 65/100), mentre la valutazione nel profilo sociale è rimasta stabile all'interno della categoria "Advanced" (72/100).



