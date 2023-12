Borsa: Milano sfiora 30mila punti in chiusura, bene Cnh e Saipem

Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta della settimana e la prima del mese di dicembre sfiorando i 30mila punti (Ftse Mib +0,64% a 29.928 punti), toccati l'ultima volta il 26 giugno del 2008. Nella norma gli scambi, per 1,98 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto dei 5,94 miliardi della vigilia e dei 2,7 miliardi di due giorni fa.

In calo a 173,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 177,5 dell'apertura e i 177 segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento italiano è sceso di 12,9 punti al 4,09% e quello tedesco di 8,6 punti al 2,35%.

Sul listino milanese ha brillato Cnh (+4,93%), sull'onda lunga del rialzo del giudizio sul merito di credit a Bbb+ da parte di S&P annunciato nella vigilia, mentre era in corso l'Investor day di Exor, la cassaforte di famiglia che controlla anche Iveco (+2,09%), Stellantis (+1,02%) e Ferrari (-0,54%).

Acquisti anche su Prysmian (+3,31%), all'indomani di una commessa da 850 milioni di euro nel Regno Unito e Saipem (+2,45%), che ha annunciato nuovi contratti per 1,9 miliardi di dollari due giorni fa. Fuori dal paniere principale ha fatto il botto invece Technogym (+6,88%), spinta dall'ingresso del nuovo socio saudita Neom, con circa il 6% del capitale.

Acquisti sui bancari Banco Bpm (+1,85%), Bper (+0,99%), Intesa (+0,93%), Unicredit (+0,78%) ed Mps (+0,64%). La tenuta del greggio (Wti +0,29% a 76,18 dollari al barile) ha sostenuto Eni (+0,54%), mentre i calo si sono limitati ad Amplifon (-1,33%), oggetto di prese di beneficio, Diasorin (-0,41%), Moncler (-0,39%), A2a (-0,33%) e Generali (-0,26%).



