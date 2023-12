Borsa: Milano prosegue positiva con le banche, in luce Tenaris

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in terreno positivo sostenuta dalle banche, dopo i requisiti patrimoniali comunicati dalla Bce per il 2024. In luce Tenaris (+1,6%), con il closing dell'acquisizione da Mattr dell'unità operativa dedicata al rivestimento dei tubi. Lo spread tra Btp e Bund scende a 175 punti, dopo un avvio stabile.

Tra le banche mostra i muscoli Mps (+1,1%). Bene anche Bper (+0,9%), Banco Bpm (+0,6%), Intesa (+0,5%) e Unicredit (+0,2%).

Avanzano anche Cnh (+1,8%) e Nexi (+1,1%).

Seduta in calo per la farmaceutica con Diasorin (+1%) e Recordati (+0,5%). Male anche Moncler (+1%), Amplifon (+0,8%) e Campari (+0,5%). Fuori dal listino principale fiacca Fincantieri (-0,2%), con la definizione dei termini per l'acquisizione di Remazel Engineering.



