Borsa: Milano al top dal 2008, Parigi e Francoforte già in vetta

Si conferma positiva Piazza Affari in attesa dell'avvio di Wall Street, sui massimi dal giugno del 2008. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,43% a 29.864 punti, poco sotto i 29.913 punti raggiunti nella mattinata e i 30mila punti del 25 giugno del 2008. Sotto ai massimi toccati di recente invece Francoforte (+0,6% a 16.213 punti), Parigi (+0,16% a 7.322 punti e Londra (+0,48% a 7.489 punti). Le 3 piazze estere hanno raggiunto i loro record storici rispettivamente lo scorso 31 luglio (16.469 punti), lo scorso 24 aprile (7.573 punti) e lo scorso 20 settembre (7.731 punti). Ancora sotto il record storico Madrid (+0,41% a 10.099 punti), che viaggiava sui 16mila punti nel novembre del 2007. Risale a 174,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mantenendosi comunque sotto i 177 punti segnati in apertura, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,7 punti al 4,17% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,43%. Poco mosso il greggio (Wti +0,01% a 75,97 dollari al barile), mentre sale il gas (+3,23% a 43,45 euro al MW"h) con l'irrigidirsi delle temperature. In rialzo l'oro (+0,26% a 2.043,79 dollari l'oncia), stabile l'acciaio (+0,03% a 3.917 dollari la tonnellata), mentre si rafforza il dollaro a 0,92 euro, rimanendo stabile a 0,79 sterline.

Balzano i produttori di microprocessori Aixtron (+2,45%), Asml (+1,91%) ed Stm (+0,72%). Bene i bancari Banco Bpm (+1,34%), Intesa (+0,93%), Mps (+0,87%), NatWest (+0,82%), Lloyds (+0,77%), Bbva (+0,75%) e Unicredit (+0,62%). Debole tra i petroliferi Bp (-0,51%), contrastate invece TotalEnergies (-0,13%) ed Eni (+0,15%).



