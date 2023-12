Bonomi, dal green e dal digitale non si torna indietro

"Stiamo vivendo un momento di trasformazione dei processi produttivi a livello mondiale che avranno grandi impatti. Noi stiamo vivendo la quinta rivoluzione industriale": è quanto ha detto il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, partecipando all'assemblea degli industriali fermani al Teatro dell'Aquila di fermo. della provincia marchigiana. "Una rivoluzione - ha spiegato - che è la somma delle quattro precedenti". Aggiungendo che "le rivoluzioni hanno tre 'i': sono indistinte, colpiscono tutti e quindi stiamo vivendo una rivoluzione che sta colpendo il mondo; sono irreversibili, non si torna indietro dalla transizione digitale, green dalle quali non torneremo indietro; ma la cosa più importante è che sono imprevedibili".

"Questa rivoluzione che stiamo attraversando - ha sottolineato Bonomi - non sappiamo ancora dove ci porterà, però sappiamo che sarà irreversibile e indistinta". "Quello che stiamo cercando di chiedere a tutti in Italia è un nuovo metodo di lavoro - ha detto ancora il presidente -. Ci dobbiamo sedere attorno a un tavolo e ragionare tutti dove vogliamo andare, cercando di guidare questa rivoluzione senza fare morti e feriti, ma cercando di costruire un futuro per le giovani generazioni".



