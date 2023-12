Affitti brevi, arriva il Cin, sanzioni per chi non lo espone

Via libera della commissione Bilancio del Senato all'emendamento dei relatori al decreto anticipi che introduce il Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti turistici o affitti brevi, con le relative sanzioni (fino a 8mila euro) per chi non lo possiede o non lo espone.

Viene invece circoscritto, con l'ok ad un subemendamento a prima firma Ronzulli (Fi), l'obbligo di dotare l'immobile affittato dei requisiti di sicurezza come estintori e rilevatori di gas: spetterà solo ai locatori "che gestiscono nelle forme imprenditoriali". Non passa invece la proposta contenuta nello stesso subemendamento di destinare le eventuali maggiori entrate dall'emersione dal nero al Fondo per la riduzione delle tasse.





