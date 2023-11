Sciopero treni: cancellati nove regionali in Fvg

E' di nove treni regionali cancellati, secondo Trenitalia, il bilancio in Fvg fino al termine della mattina dello sciopero indetto dalle 9 di stamani dalle sigle sindacali dopo l'incidente avvenuto due giorni fa in Calabria. Ovviamente alcuni treni attesi in Fvg non sono giunti perché mai partiti. Lo sciopero prosegue anche nelle prossime ore.

In alcuni casi a Trieste i treni erano pronti a partire ma a pochissimi minuti dall'orario fissato, con i viaggiatori a bordo, è stato comunicato che il convoglio non sarebbe più partito. Nelle stazioni principali della regione si avverte qualche disagio con folla di viaggiatori in attesa o che tenta di avere informazioni, ma la situazione è comunque tranquilla.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA