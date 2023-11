Borsa: l'Europa viaggia positiva in attesa dell'inflazione Usa

Le Borse europee confermano tutte la rotta positiva in attesa di Wall Street (prevista positiva) e, soprattutto, del dato dell'inflazione Usa.

L'indice d'area del Vecchio Continente sale di mezzo punto con i titoli legati all'energia in evidenza. Il petrolio è in positivo con la lente alla riunione dell'Opec a Vienna. Il wti è oltre quora 78,5 dollari mentre il brent supera gli 83,5 dollari al barile. Il prezzo del gas, dopo un avvio in flessione, sale ad Amsterdam del 2,75% oltre i 42 euro al megawattora.

Tra le singole Piazze Milano sale dello 0,42% con il Ftse Mib a 29.815 punti, Parigi dello 0,44%, Francoforte dello 0,39% e Londra dello 0,55%.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 176 punti, così come il rendimento del decennale italiano al 4,20%. Quanto ai cambi, l'euro è debole e scambia a 1,0920 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA