Wärtsilä: Regione Fvg, indotto parte integrante riconversione

"La Regione segue ed è vicina ai lavoratori dell'indotto di Wärtsilä impegnandosi, con la collaborazione di Confindustria Alto Adriatico, per avere un quadro definito e il più possibile attuale delle aziende che lavorano sul territorio per la società finlandese.

Nell'occasione inoltre ribadiamo che questo tavolo è parte integrante del tavolo della crisi Wärtsilä". Lo hanno assicurato gli assessori regionali Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro) nel corso dell'incontro con i sindacati e i rappresentanti della Wärtsilä che verteva sul futuro dei lavoratori e delle imprese dell'indotto economico e produttivo generato dallo stabilimento di Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra.

Come hanno spiegato i due esponenti della Giunta regionale, il futuro dell'indotto di Wärtsilä "deve essere parte integrante del processo di reindustrializzazione" nel quale la Regione è pronta a intervenire con le misure di politiche attive del lavoro.

Diventa quindi prioritaria un'azione di monitoraggio nella quale viene chiesto anche a Wärtsilä di contribuire condividendo dati e informazioni in merito. Tre sono le categorie in cui sono state rappresentate le circa 30 aziende dell'indotto: fornitrici di componenti diretti, prestatrici di servizi solo per la parte produttiva dello stabilimento e aziende che operano per la parte afferente agli uffici e ai laboratori.



